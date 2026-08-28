Deoria News: अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:57 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
भटनी। जीआरपी ने भाटपाररानी रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को 40 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी बिहार के सिवान जिले का रहने वाला है।
जीआरपी प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार मौर्य पुलिस कर्मियों के साथ भाटपाररानी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहे थे तभी प्लेटफॉर्म संख्या एक पर एक युवक बैग लिए संदिग्ध दिखाई दिया। तलाशी लेने पर उसके पास से अंग्रेजी शराब की 40 बोतल बरामद हुई। आरोपी दीपक कुमार तिवारी, निवासी थाना टाउन, सिवान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उससे पूछताछ की जा रही है।
विज्ञापन
जीआरपी प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार मौर्य पुलिस कर्मियों के साथ भाटपाररानी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहे थे तभी प्लेटफॉर्म संख्या एक पर एक युवक बैग लिए संदिग्ध दिखाई दिया। तलाशी लेने पर उसके पास से अंग्रेजी शराब की 40 बोतल बरामद हुई। आरोपी दीपक कुमार तिवारी, निवासी थाना टाउन, सिवान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उससे पूछताछ की जा रही है।
विज्ञापन