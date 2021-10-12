Deoria News: ट्रेन की चपेट में आने से मजदूर की मौत

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परिजनों के अनुसार अवधेश शौच के लिए रेलवे ट्रैक की ओर गए थे। इसी दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गए। वह मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटे अंकित व अंशू हैं। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। संवाद

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देवरिया। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से सकरापार निवासी 40 वर्षीय मजदूर अवधेश गुप्ता की मौत हो गई। हादसा नगरवधूस के सामने पोल संख्या 453 के पास हुआ। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।