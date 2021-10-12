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Deoria News: ट्रेन की चपेट में आने से मजदूर की मौत

Tue, 06 Oct 2026 12:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 06 Oct 2026 12:14 AM IST
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Labourer dies after being hit by a train
देवरिया। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से सकरापार निवासी 40 वर्षीय मजदूर अवधेश गुप्ता की मौत हो गई। हादसा नगरवधूस के सामने पोल संख्या 453 के पास हुआ। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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परिजनों के अनुसार अवधेश शौच के लिए रेलवे ट्रैक की ओर गए थे। इसी दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गए। वह मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटे अंकित व अंशू हैं। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। संवाद
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