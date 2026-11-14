Deoria News: करंट की चपेट में आने से मजदूर झुलझा

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रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बहोरपुर गांव निवासी कृर्तन मद्धेशिया (27) शुक्रवार को नाथनगर मोहल्ले में एक शख्स के मकान पर मजदूरी करने गए थे। शाम करीब पांच बजे मकान में काम कर रहे थे। विज्ञापन

इसी दौरान वह पास से गुजर रहे हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। हादसे की जानकारी मिलने पर मजदूर के परिजन को भी सूचना दी गई। मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। संवाद रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बहोरपुर गांव निवासी कृर्तन मद्धेशिया (27) शुक्रवार को नाथनगर मोहल्ले में एक शख्स के मकान पर मजदूरी करने गए थे। शाम करीब पांच बजे मकान में काम कर रहे थे।इसी दौरान वह पास से गुजर रहे हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। हादसे की जानकारी मिलने पर मजदूर के परिजन को भी सूचना दी गई। मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। संवाद

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देवरिया। शहर के नाथनगर मोहल्ले में शुक्रवार की शाम मकान पर काम करते समय एक मजदूर हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया।