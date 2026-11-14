Deoria News: महंगाई की मार, पूजा सामग्री से लेकर फल तक हुए महंगे

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बरहज संवाद के अनुसार नगर क्षेत्र में खरीदारी के लिए लोगों की चहलकदमी बनी रही। भीड़ के कारण नगर में रुक-रुक कर जाम लगता रहा। इससे पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। छठ घाटों पर लोग वेदी बनाते और अपना नाम लिखते देखे गए।नगर पालिका और ग्राम पंचायत स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। खुखुंदू कस्बे में शुक्रवार को लौकी 100 रुपये प्रति किलोग्राम बिकी, जबकि बृहस्पतिवार को यह 80 रुपये किलो थी। मांग अधिक होने के कारण शाम होते-होते लौकी की किल्लत हो गई।खुखुंदू में शरीफा-नारियल 50 रुपये और अनानास 80 रुपये में बिक रहा था। मेरठ वाला गन्ना भी 60 रुपये जोड़ी में उपलब्ध था।खुखुंदू संवाद के अनुसार, कस्बे में करीब डेढ़ सौ छठ पूजा की दुकानें सड़क किनारे सजी थीं। इन दुकानों पर पूजा सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। शुक्रवार को प्रत्येक गन्ने की कीमत 30 रुपये थी।अनार 150-200 रुपये प्रति किलोग्राम और संतरा 100 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा था। व्रती महिलाओं का कहना है कि पूजा का डाल तैयार करने में दो से तीन हजार रुपये तक खर्च हो रहे हैं।भाटपाररानी संवाद के अनुसार नगर में भी सड़कों के किनारे दुकानें सजी हुई थीं। बेलपार चौराहा, स्टेशन रोड, रतसिया मोड और फुलवरिया रोड जैसे कई स्थानों पर जाम लगा रहा।कपड़ों और किराना की दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ देखी गई। पुलिसकर्मी पूरे दिन जाम समाप्त करने में जुटा रहा।।