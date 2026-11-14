Deoria News: नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, खरना आज

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छठ महापर्व को लेकर शहर से लेकर गांवों तक उत्साह का माहौल है। घरों में छठ के पारंपरिक गीत गूंजने लगे हैं। महिलाएं पूजन सामग्री जुटाने और प्रसाद तैयार करने में लगी हैं। शहर के 33 वार्डों में 50 से अधिक घाटों को सजाया-संवारा जा रहा है।पोखरों की साफ-सफाई के साथ वेदियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से घाटों की सफाई और व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नगर पालिका के कर्मचारी दिन-रात साफ-सफाई और सजावट के काम में जुटे हैं। हनुमान मंदिर पोखरा पर शुक्रवार को भी काम जारी रहा।यहां पोखरे के रेलिंग और इसके बेस की रंगाई पुताई जारी रही। इसके अलावा पुलिस लाइंस, भटवलिया हाईडिल कॉलोनी, लच्छीराम पोखरा, सोमनाथ मंदिर, देवरही मंदिर, बेरमहिया बाबा स्थान, हाथीकुंड समेत नगर क्षेत्र के सभी प्रमुख पोखरों को सजाया-संवारा जा रहा है।महापर्व पर घाटों को आकर्षक बनाने के लिए बिजली की झालरें लगाई जा रही हैं। शहर के हनुमान मंदिर पोखरे पर झालरें लगा दी गई हैं। अन्य पोखरों पर भी रोशनी की व्यवस्था की जा रही है।छठ पूजा के लिए शहर के पोखरों पर श्रद्धालुओं ने वेदियां तैयार कर ली हैं। महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने ईंटों से वेदी बनाकर उस पर मिट्टी और चूने का लेपन किया। इसके बाद रंग-रोगन कर उन्हें सजाया।कई लोगों ने अपनी वेदियों पर पहचान के लिए विशेष निशान भी बनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ श्रद्धालुओं ने घाटों पर पक्की वेदियां बनवाई हैं। वहीं पोखरों पर भीड़ से बचने के लिए कुछ परिवार ने घरों के बाहर ही गड्ढा खोदकर अस्थायी घाट तैयार किया है।छठ पूजा की खरीदारी के लिए शुक्रवार को शहर के बाजार में खूब रौनक रही। सुबह से देर शाम तक फल, नारियल, सूपली, दउरी और पूजन सामग्री की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ जुटी रही। भीड़ का असर यातायात पर भी पड़ा।सिविल लाइंस में फोरलेन पर दिनभर वाहन रेंगते रहे। मालवीय रोड ओवरब्रिज, हनुमान मंदिर चौराहा, अंसारी रोड, मोतीलाल रोड और जलकल रोड पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रही।30 रुपये में बिका गन्ना : छठ शुक्रवार की शाम गन्ने का भाव 30 रुपये प्रति गन्ना तक चढ़ गया। एक आम 50 रुपये तक बिका। नारियल 50 रुपये प्रति नग तो चीकू 40 रुपये किलो मिला। बेर 30 रुपये किलो तक बिका।