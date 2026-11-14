Deoria News: ड्रोन कैमरे से होगी छठ घाटों की निगरानी
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 14 Nov 2026 12:03 AM IST
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रुद्रपुर। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बथुआ रिवर फ्रंट पर तैयारियां तेज हो गई हैं। क्षेत्र के छठ घाटों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। गोताखोर भी तैनात रहेंगे।
शुक्रवार को तहसीलदार अरुण कुमार यादव, सीओ राजेश चतुर्वेदी, ईओ नीतीश गौरव और नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि छट्ठे लाल निगम ने छठ घाट का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।
नदी में निर्धारित सीमा से आगे जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। ईओ नीतीश गौरव ने कहा कि छठ व्रतियों की सुविधा के लिए घाट पर महिलाओं के लिए अलग सुरक्षित व्यवस्था और पर्याप्त प्रकाश का इंतजाम किया जाएगा। इस बार छठ घाट की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे।
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पूरे घाट क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरों से होगी। नदी में गोताखोरों की तैनाती रहेगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना पर तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। संवाद
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शुक्रवार को तहसीलदार अरुण कुमार यादव, सीओ राजेश चतुर्वेदी, ईओ नीतीश गौरव और नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि छट्ठे लाल निगम ने छठ घाट का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।
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नदी में निर्धारित सीमा से आगे जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। ईओ नीतीश गौरव ने कहा कि छठ व्रतियों की सुविधा के लिए घाट पर महिलाओं के लिए अलग सुरक्षित व्यवस्था और पर्याप्त प्रकाश का इंतजाम किया जाएगा। इस बार छठ घाट की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे।
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पूरे घाट क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरों से होगी। नदी में गोताखोरों की तैनाती रहेगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना पर तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। संवाद