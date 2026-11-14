Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Bike struck by a truck: woman dies, her nephew injured

Deoria News: ट्रक की चपेट में आई बाइक मामी की मौत, भांजा घायल

Sat, 14 Nov 2026 12:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 14 Nov 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Bike struck by a truck: woman dies, her nephew injured
देसही देवरिया। महुआडीह चौराहे पर शुक्रवार की दोपहर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मामी की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चालक भांजा घायल हो गया। महिला अपने चचेरे भाई के ब्रह्मभोज से लौट रही थी।
विज्ञापन

हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान करीब एक घंटे तक आवागमन बाधित रहा। ट्रक चालक पुलिस की हिरासत में है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के चकदाहा गांव की रहने वाली बिंदा देवी (35), पत्नी कमलेश कुमार अपने भांजे बीरू कुमार (20) पुत्र विश्राम प्रसाद निवासी बड़पुरवा, थाना सलेमपुर के साथ बृहस्पतिवार को महुआडीह थाना क्षेत्र के पिपरहिया गांव में अपने मायके में चचेरे भाई के ब्रह्मभोज में शामिल होने आई थी। शुक्रवार की दोपहर में वह भांजे के साथ बाइक से घर जा रही थी।
विज्ञापन

महुआडीह चौराहे पर अभी पहुंची थी, तभी हाटा से देवरिया की तरफ जा रहे ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई और मामी-भांजा सड़क पर गिर पड़े। बिंदा देवी ट्रक के पिछले पहिए की चपेट में आ गईं। पहिया उनके पेट के ऊपर से गुजर गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इससे हादसा स्थल पर ही महिला की मौत हो गई। बाइक चला रहा भांजा बीरू कुमार भी घायल हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुड़ गई। घायल बीरू को अस्पताल भिजवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया।

बीरू कुमार ने पुलिस को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मामले में पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ सदर संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है। शिकायत पर ट्रक और चालक पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed