Deoria News: रामजानकी मंदिर के मालिकाना हक की जांच शुरू

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रामपुर कारखाना। ठाकुर मंदिर वार्ड स्थित रामजानकी मंदिर के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद की जांच के लिए मंगलवार शाम राजस्व टीम पहुंची। नायब तहसीलदार गंगाराम यादव के नेतृत्व में अधिकारियों ने दोनों पक्षों को बुलाकर दस्तावेज मांगे और मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए।मंदिर के पूर्व महंत श्रीराम दास ने स्वामित्व को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की थी। इसके बाद लोक शिकायत अनुभाग-2 ने 26 सितंबर को देवरिया के डीएम और एसपी से तीन दिन में आख्या मांगी थी। पत्र में नियमानुसार कार्रवाई करने के साथ लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए थे।जांच के दौरान राजस्व अधिकारियों ने दोनों पक्षों की बात सुनी और मंदिर से जुड़े अभिलेख मांगे। स्थानीय लोगों से भी प्रकरण के संबंध में जानकारी जुटाई गई। मौके पर लेखपाल अजीत पांडेय, बैजनाथ चौधरी समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।नायब तहसीलदार गंगाराम यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर शिकायत की जांच की गई है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। दस्तावेज और बयानों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।