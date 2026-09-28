Deoria News: जमीन विवाद में दर्ज दोनों एफआईआर की जांच शुरू

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बाद में अधिवक्ता की शिकायत पर सहारनपुर के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के चार बेटों समेत 13 लोगों पर भी रिपोर्ट दर्ज हुई। अब पुलिस दोनों मामलों में लगाए गए आरोपों, जमीन से जुड़े दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है।पहली एफआईआर में 12 सितंबर की शाम करीब 4:30 बजे की घटना का उल्लेख है। यह प्राथमिकी 21 सितंबर तक दर्ज हो की थी। दूसरे पक्ष की ओर से कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था।अधिवक्ता राजेश मणि त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि 20 सितंबर की रात जावेद, अफजाल, अलीशान और शाहिद समेत अन्य लोगों ने पैतृक जमीन पर बने अस्थायी कमरे का ताला तोड़कर करीब 70 हजार रुपये का सामान उठा लिया। एसपी अभिजित आर शंकर के निर्देश पर 26 सितंबर को 13 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई।पुलिस घटनास्थल, दस्तावेज, साक्ष्य और दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है। सीओ संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि दोनों मामलों की जांच चल रही है। जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।