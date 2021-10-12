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एएसपी दक्षिणी सुनील कुमार सिंह की मौजूदगी में जरूरतमंद दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित कर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस दाैरान एनएचएआई के अधिशासी अभियंता आनंद प्रकाश आदि लोग माैजूद रहे। संवाद

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देवरिया। यातायात माह के तहत शनिवार को यातायात पुलिस और एनएचएआई की संयुक्त टीम ने शहर क्षेत्र में दुर्घटना संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। हादसों की रोकथाम के लिए हाईवे पर अवैध कट बंद कराने का निर्णय लिया गया।