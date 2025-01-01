Deoria News: हंसकर बोला था लौटूंगा पर आई मौत की खबर

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परिवार वालों के अनुसार, 20 वर्षीय सूरज करीब 35 दिन पहले रोजगार के लिए ओमान गया था। बुधवार सुबह करीब 11 बजे उसने अपने चाचा अवधेश यादव से मोबाइल पर बात की थी। इसी दौरान उसके बचपन के मित्र और चचेरे भाई प्रदीप, पिंटू और राहुल भी वहां पहुंचे। सूरज ने उनसे भी फोन पर बात की।प्रदीप ने रोते हुए बताया कि बातचीत के दौरान सूरज काफी खुश था। उसने बताया था कि वह मालवाहक जहाज पर ड्यूटी कर रहा है और ओमान से भारत लौट रहा है। परिवार और दोस्तों को क्या पता था कि यह उनकी सूरज से आखिरी बातचीत होगी।सूरज के चाचा के मुताबिक कीलाइन कंपनी की ओर से फोन आया कुछ घंटे बाद और बताया कि होर्मुज क्षेत्र में मिसाइल हमला हुआ और मालवाहक जहाज में आग लग गई। जान बचाने के लिए सूरज समेत 20 लोग समुद्र में कूद गए। 19 लोग बच गए, जबकि सूरज के सिर में गंभीर चोट लग गई। कुछ घंटे बाद कीलाइन कंपनी की ओर से उसके चाचा के मोबाइल पर फोन कर हादसे की सूचना दी गई। देर शाम भारतीय दूतावास की ओर से भी परिवार को सूचना मिली। मौत की पुष्टि होते ही घर में चीख-पुकार मच गई।