फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   He had said with a smile that he would return, but news of his death arrived.

Deoria News: हंसकर बोला था लौटूंगा पर आई मौत की खबर

Fri, 25 Sep 2026 12:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 25 Sep 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
He had said with a smile that he would return, but news of his death arrived.
सूरज यादव की फाइल फोटो 
गौरी बाजार (देवरिया)। जिस सूरज यादव से परिवार और दोस्तों ने हादसे से कुछ घंटे पहले फोन पर हंसते-बोलते बात की थी, उसकी मौत की खबर बृहस्पतिवार को घर पहुंचते ही करमा जीतपुर में कोहराम मच गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले भारत लौटने की बात कहकर खुश नजर आ रहा सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव में मातम छा गया और लोगों के घर चूल्हे नहीं जले।
विज्ञापन

परिवार वालों के अनुसार, 20 वर्षीय सूरज करीब 35 दिन पहले रोजगार के लिए ओमान गया था। बुधवार सुबह करीब 11 बजे उसने अपने चाचा अवधेश यादव से मोबाइल पर बात की थी। इसी दौरान उसके बचपन के मित्र और चचेरे भाई प्रदीप, पिंटू और राहुल भी वहां पहुंचे। सूरज ने उनसे भी फोन पर बात की।
विज्ञापन

प्रदीप ने रोते हुए बताया कि बातचीत के दौरान सूरज काफी खुश था। उसने बताया था कि वह मालवाहक जहाज पर ड्यूटी कर रहा है और ओमान से भारत लौट रहा है। परिवार और दोस्तों को क्या पता था कि यह उनकी सूरज से आखिरी बातचीत होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूरज के चाचा के मुताबिक कीलाइन कंपनी की ओर से फोन आया कुछ घंटे बाद और बताया कि होर्मुज क्षेत्र में मिसाइल हमला हुआ और मालवाहक जहाज में आग लग गई। जान बचाने के लिए सूरज समेत 20 लोग समुद्र में कूद गए। 19 लोग बच गए, जबकि सूरज के सिर में गंभीर चोट लग गई। कुछ घंटे बाद कीलाइन कंपनी की ओर से उसके चाचा के मोबाइल पर फोन कर हादसे की सूचना दी गई। देर शाम भारतीय दूतावास की ओर से भी परिवार को सूचना मिली। मौत की पुष्टि होते ही घर में चीख-पुकार मच गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed