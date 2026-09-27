Deoria News: एक ही रात में चार कारोबारी ठिकाने निशाने पर, संगठित गिरोह की आशंका

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दो दुकानों से करीब डेढ़ किलो चांदी, 200 ग्राम सोने के आभूषण और 35 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए। तीसरी दुकान में घुसने के दौरान लोगों के जागने पर चोर भाग निकले। इसी रात गौरी बाजार क्षेत्र स्थित फ्लिपकार्ट हब में भी चोरी की घटना हुई। अलग-अलग स्थानों पर एक ही रात हुई घटनाओं को देखते हुए पुलिस संगठित गिरोह के बिंदु पर भी जांच कर रही है।पुलिस चारों घटनाओं के समय का मिलान करने के साथ घटना स्थलों और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। चोर किस रास्ते से आए, वारदात के बाद किस दिशा में भागे और घटनाओं को अंजाम देने के तरीके में क्या समानता रही, इसकी पड़ताल की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चारों घटनाओं में एक ही गिरोह शामिल था या अलग-अलग चोरों ने वारदात की। महुआपाटन में रविवार को फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए।