Deoria News: पहले साथ स्कूटर पर घूमे, अब हेिलकाॅप्टर में

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

लखनऊ विश्वविद्यालय में कई बार उनके पीछे स्कूटर पर बैठने का मौका मिला। तब कौन जानता था कि एक दिन देवरिया में उनका स्वागत करूंगा और हेलिकाॅप्टर में भी साध बैठने का मौका मिलेगा।प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से अपने पुराने रिश्तों का जिक्र किया। दयाशंकर सिंह ने कृषि मंत्री माता-पिता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए कई बार इनके घर जाना और परिवार के सदस्यों से मिलना हुआ। ब्रजेश पाठक का खास जिक्र करते हुए कहा कि यह सुखद संयोग ही है कि मैं देवरिया के प्रभारी मंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यहां स्वागत कर रहा हूं।मेडिकल कॉलेजों में जल्द भरी जाएंगी सीटें : डिप्टी सीएम : कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक न चलते-चलते पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिए। उनसे पूछा गया कि मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई से इलाज तक में दिक्कत आ रही है।इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि यह स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं। हमारी सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला है। पढ़ाई पूरी करके डॉक्टरों का नया बैच बाहर आया है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं। यह पहला अवसर है, जब दूसरे प्रदेश के डॉक्टर भी यूपी के कॉलेजों में आने को तैयार हो रहे हैं।