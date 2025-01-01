Deoria News: पटाखे की दुकानों की हुई जांच तीन दुकानदारों को नोटिस

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जांच के दौरान तीन दुकानों पर अग्निशमन व्यवस्था मानकों के अनुरूप नहीं मिली। कहीं आग बुझाने के लिए लगाए गए पंप की क्षमता नियमानुसार नहीं थी तो कहीं पानी के टैंक से संबंधित व्यवस्था में कमी पाई गई। विभाग ने तीनों दुकानदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।अग्निशमन विभाग की टीम पटाखों की दुकानों पर उपलब्ध अग्निसुरक्षा संसाधनों की जांच कर रही है। विशेष रूप से आग लगने की स्थिति में तत्काल उपयोग किए जाने वाले पानी के इंतजाम और पंप की क्षमता देखी जा रही है। विभाग का प्रयास है कि किसी भी आपात स्थिति में आग पर शुरुआती स्तर पर ही काबू पाने के पर्याप्त संसाधन दुकानों पर उपलब्ध रहें।एफएसओ विशाल यादव ने बताया कि शहर में पटाखों की दुकानों की जांच का अभियान चलाया जा रहा है।दुकानों पर अग्निसुरक्षा के इंतजामों को देखा जा रहा है। जहां भी कमियां सामने आ रही हैं, संबंधित दुकानदारों को नोटिस देकर व्यवस्था में सुधार कराया जा रहा है। अभियान आगे भी जारी रहेगा।