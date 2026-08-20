Deoria News: कोटेदार पर प्राथमिकी दर्ज

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जांच के दौरान 69 कार्ड धारकों के बयान लिए गए थे। कार्डधारकों के बयान से वितरण में अनियमितता की पुष्टि हुई। इसके अलावा सत्यापन में स्टाक भी कम मिला था। संवाद

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बनकटा। कुटिया भर गांव के कोटेदार पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी दुर्गानंद यादव की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार की रात में प्राथमिकी दर्ज कर ली। दुकान का अनुबंध निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी दुर्गानंद यादव ने यहां शिकायतों की जांच की थी, जिसमें अनियमितता की पुष्टि हुई थी।