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रजला काली मंदिर निवासी बजरंगी प्रसाद ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि नौ नवंबर की रात करीब आठ बजे उनकी बाइक घर के सामने सड़क पर खड़ी थी। अगले दिन सुबह छह बजे सोकर उठे तो बाइक नहीं थी। काफी खोजबीन के बाद भी बाइक का पता नहीं चला। बृहस्पतिवार शाम करीब 4:27 बजे पुलिस को लिखित शिकायत मिली और रात 9:55 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय के मुताबिक, शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। संवाद

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देवरिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के रजला काली मंदिर के पास घर के सामने खड़ी बाइक चोरी होने के मामले में पुलिस ने 17 दिन बाद 26 नवंबर की रात अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है। घटना नौ नवंबर की रात हुई थी।