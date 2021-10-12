Deoria News: मारपीट में छह पर प्राथमिकी दर्ज

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गांव के एक पक्ष के अमन यादव और दूसरे पक्ष से रमेश यादव ने कोतवाली में शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि 30 अगस्त की रात मोहल्ले में किसी बात पर कहासुनी होने लगी। इस पर दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को देख लोग शांत हुए। पुलिस ने एक पक्ष के राजेश, अमन, रीना और दूसरे पक्ष के रमेश, शकुंतला और अंश पर प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद

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रुद्रपुर। रामचक गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में पुलिस ने दोनों पक्ष के छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। घटना रविवार की रात करीब नौ बजे की है।