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परसिया मल्ल निवासी दिनेश लाल श्रीवास्तव का बेटा दिव्यांशु 15 नवंबर को गौरव कुमार के साथ गोरखपुर जा रहा था। रुच्चापार में पीछे से आई कार ने बाइक में टक्कर मार दी। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दिव्यांशु का पैर भी टूट गया। पुलिस ने कार कब्जे में लेकर 27 नवंबर को चालक पर प्राथमिकी दर्ज की। इंस्पेक्टर शशिभूषण राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद

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देवरिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के रुच्चापार में कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में पुलिस ने 12 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की है। हादसे में एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। उसका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है।