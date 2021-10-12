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सुदामा प्रसाद की तहरीर पर पुलिस ने यशवंत, धनंजय, पाना देवी, चंद्रमा और अजीत पर प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि 23 नवंबर को कहासुनी के बाद आरोपियों ने उनके बेटे अजीत गौतम पर हमला कर दिया। घायल को मेडिकल कॉलेज से गोरखपुर रेफर किया गया है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद

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बरियारपुर। बेलवनिया उर्फ हासिमचक गांव में चहारदीवारी निर्माण को लेकर हुए विवाद में युवक पर लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला करने के मामले में पुलिस ने पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है।