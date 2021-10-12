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Deoria News: त्योहारों पर ड्रोन से चप्पे चप्पे की होगी निगरानी

Sun, 11 Oct 2026 12:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 11 Oct 2026 12:57 AM IST
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Every nook and corner will be monitored by drones during the festivals.
देवरिया। आगामी त्योहारों को देखते हुए शनिवार को पुलिस ने भटनी और भाटपाररानी थाना क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की। इस दौरान भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।
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पुलिस ने प्रमुख स्थानों पर ड्रोन की मदद से निगरानी कर शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी। पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि भटनी थाना क्षेत्र के कस्बा भटनी और रेलवे स्टेशन परिसर में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। भाटपाररानी कस्बे और रानी का पोखरा के आसपास के क्षेत्रों की भी निगरानी की गई।
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पुलिस ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया। भीड़भाड़ और संवेदनशील स्थानों की स्थिति का जायजा लिया गया। संवाद
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