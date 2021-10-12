Deoria News: त्योहारों पर ड्रोन से चप्पे चप्पे की होगी निगरानी

विज्ञापन

पुलिस ने प्रमुख स्थानों पर ड्रोन की मदद से निगरानी कर शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी। पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि भटनी थाना क्षेत्र के कस्बा भटनी और रेलवे स्टेशन परिसर में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। भाटपाररानी कस्बे और रानी का पोखरा के आसपास के क्षेत्रों की भी निगरानी की गई।पुलिस ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया। भीड़भाड़ और संवेदनशील स्थानों की स्थिति का जायजा लिया गया। संवाद