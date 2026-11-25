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गिरिजा सरोवर में जुटे श्रद्धालुओं ने मां गंगा की आरती कर जयघोष किया। गुरु पूर्णिमा पर सुबह स्नान दान करने के बाद शाम को लोग दुग्धेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे।मंदिर सहित परिसर को श्रद्धालुओं ने दीपों से सजा दिया। गर्भगृह में भगवान शिव की आरती के दौरान दीप प्रज्वलित होने के बाद विहंगम दृश्य ने मंदिर की भव्यता को और बढ़ा दिया।मंदिर में महिलाओं ने दीपों को आकर्षक ढंग से सजाकर दान किया। इस दौरान आयोजित कथा में देव दिवाली के महात्म्य को सुनाया। मंदिर परिसर में भजन संध्या में भक्ति गीतों पर भक्तों ने भाव नृत्य किया। जिसके बाद पश्चिमी सरोवर में गंगा आरती शुरू हुई।बनारस से आए आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजन-अर्चन करने के बाद आरती की। इस अवसर पर आचार्य आदित्य पांडेय हनुमान, महंत विजय शंकर, रमाशंकर भारती गोस्वामी, राणाप्रताप सिंह आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।