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पीड़िता नुरैशा खातून के अनुसार, यह घटना 16 नवंबर की दोपहर करीब एक बजे हुई। फैयाज अहमद उनके दरवाजे पर पहुंचकर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर वह अपने साथियों के साथ उग्र हो गया। आरोप है कि पांच लोगों ने घर पर चढ़कर गाली-गलौज की। इसके बाद लाठी-डंडे और ईंट से हमला कर दिया। हमले में नुरैशा खातून का हाथ टूट गया। उसके भाई आबिद के सिर में भी गंभीर चोट आई है।नुरैशा खातून की शिकायत पर पुलिस ने फैयाज, रियाज अंसारी, इसराफिल अंसारी और अब्दुल अंसारी समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद