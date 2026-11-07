Deoria News: बर्थडे पार्टी में डांस के दौरान विवाद

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भरौली गांव निवासी उर्मिला देवी का कहना है कि हमारे यहां बेटे का बर्थडे पार्टी चल रहा था। इस दौरान नाच-गाना का कार्यक्रम भी चल रहा था। परिवार के सदस्य और रिश्तेदार मिलकर डांस कर रहे थे। कुछ लोगों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। बीच-बचाव करने पर हमलावरों ने मऊ जिला से आए रिश्तेदार राजकुमार की भी पिटाई कर दी। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि पीड़िता तहरीर देगी तो तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। संवाद

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खुखुंदू। भरौली गांव में बर्थडे पार्टी में डांस के दौरान मारपीट हो गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने एक महिला और उसके रिश्तेदार की पिटाई कर दी। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ।