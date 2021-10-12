Deoria News: धनतेरस आज, धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की होगी विशेष पूजा

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आचार्य अजय शुक्ल ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण इस तिथि को धन्वंतरि जयंती और धनत्रयोदशी भी कहा जाता है।उन्होंने बताया कि त्रयोदशी तिथि शुक्रवार सुबह करीब 10:31 बजे शुरू होकर शनिवार सुबह 10:48 बजे तक रहेगी। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:50 बजे से 7:47 बजे तक है। प्रदोष काल शाम 5:19 से 7:54 बजे तक रहेगा। इस दौरान यम दीपदान करना भी शुभ माना जाता है।आचार्य अजय के अनुसार धनतेरस पर सुबह घर की साफ-सफाई कर मुख्य द्वार पर रंगोली बनानी चाहिए। शाम को घर में दीप जलाकर भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना करनी चाहिए।भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता माना जाता है। इसलिए इस दिन उनकी पूजा कर परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विधि-विधान से पूजा करने का विशेष महत्व है।