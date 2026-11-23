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भागलपुर के अलावा मईल, सलेमपुर, खामपार, खुखुंदू और लार सहित आसपास के गांवों से श्रद्धालु पहुंचेंगे। सोमवार को ही घाट की साफ-सफाई, मरम्मत, पेयजल, प्रकाश और बैरिकेडिंग का काम पूरा करा लिया गया। घाट पर पूजा सामग्री, मिठाई, खिलौने और घरेलू सामान की दुकानें सज गई हैं।बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए चार नावों पर पुलिसकर्मियों के साथ गोताखोर तैनात रहेंगे। थानाध्यक्ष विकास नाथ ने बताया कि मईल, सलेमपुर, खामपार और खुखुंदू थाने के पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा।