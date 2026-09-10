Deoria News: जमानत के बाद भी जेल में बंद कैदियों का मांगा ब्योरा

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जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष धनेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में हुए निरीक्षण के दौरान सचिव अर्चना-द्वितीय ने जेल की पाकशाला देखी।उन्होंने बंदियों को निर्धारित मानक के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने को कहा। इसके बाद कारागार चिकित्सालय पहुंचकर बंदियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। समस्याओं के समाधान के लिए जेल प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए।सचिव ने वृद्ध और गंभीर रूप से बीमार बंदियों को जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। महिला बैरक में निरुद्ध महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने को कहा।उन्होंने कहा कि किसी बंदी या बच्चे को उपचार की जरूरत पड़ने पर समय से चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। जेल की पाकशाला, चिकित्सालय और बंदियों से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जेल में महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों के शिक्षा व्यवस्था की जानकारी ली।