Deoria News: चुनाव याचिका खारिज करने की मांग नामंजूर

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श्रीराम यादव की ओर से दलील दी गई थी कि चुनाव याचिका का सही ढंग से सत्यापन नहीं किया गया है और यह नोटरी शपथपत्र से समर्थित नहीं है। जमानत राशि जमा करने और चुनाव अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाने पर भी आपत्ति जताते हुए याचिका खारिज करने की मांग की गई थी। इसके विरोध में ब्रजभूषण सिंह समेत याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि निर्धारित जमानत राशि और 250 रुपये न्याय शुल्क जमा किए गए हैं तथा याचिका सुनवाई योग्य है।अदालत ने माना कि सत्यापन या शपथपत्र की त्रुटि सुधारी जा सकती है। चुनाव अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाने के आधार पर भी याचिका खारिज नहीं की जा सकती। अदालत ने प्रार्थनापत्र निरस्त कर अगली सुनवाई सात अक्तूबर को तय की है। संवाद