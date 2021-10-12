Deoria News: दिल्ली-कानपुर से थोक में मंगाई जा रहीं सजावटी लाइटें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने की उम्मीद में दुकानदारों ने दिल्ली और कानपुर के थोक बाजारों से सजावटी लाइटों की खेप मंगानी शुरू कर दी है। बाजार में 15 मीटर की साधारण झालर 35 से 50 रुपये, 18 मीटर की करीब 50 रुपये और 20 मीटर की झालर लगभग 60 रुपये में उपलब्ध है। इसके अलावा मल्टीकलर, रनिंग और फ्लैशिंग लाइट वाली झालरों की भी कई रेंज मौजूद हैं। इनकी कीमत लंबाई, डिजाइन और गुणवत्ता के अनुसार तय की गई है।मोतीलाल रोड के दुकानदार दीपक ने बताया कि कॉपर के दाम में बढ़ोतरी का असर सजावटी झालरों की कीमतों पर भी पड़ा है। इसके बावजूद ग्राहकों की रुचि बनी हुई है। अब लोग कीमत के साथ रोशनी, डिजाइन और टिकाऊपन को भी ध्यान में रखकर खरीदारी कर रहे हैं। जलकल रोड के दुकानदार सोनू के अनुसार, घरों के अलावा दुकानों, प्रतिष्ठानों और पूजा पंडालों को सजाने के लिए बड़ी झालरों और आकर्षक लाइटों की मांग है।दुकानदार गिरिजेश, सूरज और अमित यादव ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार देसी झालरों के प्रति ग्राहकों का रुझान बढ़ा है। त्योहार नजदीक आने के साथ बाजार में खरीदारी और तेज होने की उम्मीद है। मांग को देखते हुए दुकानदारों ने पहले से ही पर्याप्त स्टॉक मंगा लिया है। उन्हें इस बार सजावटी लाइटों के कारोबार में अच्छी बिक्री की उम्मीद है।