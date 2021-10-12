Deoria News: विवाहिता की मौत, हत्या का आरोप

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शिव मंदिर वार्ड निवासी आशीष जायसवाल की पत्नी शीतल जायसवाल (23) की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे महर्षि देवरहवा बाबा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीओ सिटी संजीव कुमार रेड्डी ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और घरवालों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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रामपुर कारखाना। नगर के शिव मंदिर वार्ड में सोमवार की दोपहर एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष के लोग भी पहुंच गए और हत्या का आरोप लगाया।