खतरा : हर गली-नुक्कड़ पर लावारिस कुत्तों का झुंड

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कुत्ते या सियार के काटने पर स्थिति के अनुसार, पीड़ित को पांच से सात डोज तक वैक्सीन दी जाती है। रेबीज की रोकथाम के लिए नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से जागरूकता व आवारा कुत्तों के नियंत्रण की योजनाएं संचालित करने के निर्देश हैं। कुत्तों के वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाने की योजना भी है मगर इसका असर जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। इससे लोगों में भय बना हुआ है।विश्व रेबीज दिवस पर सोमवार को रुद्रपुर सीएचसी में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। लोगों को रेबीज से बचाव और पशु के काटने के बाद बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई।