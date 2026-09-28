खतरा : हर गली-नुक्कड़ पर लावारिस कुत्तों का झुंड
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 28 Sep 2026 11:55 PM IST
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रुद्रपुर। कस्बे की गलियों और नुक्कड़ पर झुंड बनाकर घूम रहे आवारा कुत्ते राहगीरों और बच्चों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सीएचसी के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में कुत्ते और सियार के काटने के बाद 713, अगस्त में 677 और 28 सितंबर तक 720 एंटी रेबीज डोज लगाए गए।
कुत्ते या सियार के काटने पर स्थिति के अनुसार, पीड़ित को पांच से सात डोज तक वैक्सीन दी जाती है। रेबीज की रोकथाम के लिए नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से जागरूकता व आवारा कुत्तों के नियंत्रण की योजनाएं संचालित करने के निर्देश हैं। कुत्तों के वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाने की योजना भी है मगर इसका असर जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। इससे लोगों में भय बना हुआ है।
विश्व रेबीज दिवस पर सोमवार को रुद्रपुर सीएचसी में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। लोगों को रेबीज से बचाव और पशु के काटने के बाद बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई।
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कुत्ते या सियार के काटने पर स्थिति के अनुसार, पीड़ित को पांच से सात डोज तक वैक्सीन दी जाती है। रेबीज की रोकथाम के लिए नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से जागरूकता व आवारा कुत्तों के नियंत्रण की योजनाएं संचालित करने के निर्देश हैं। कुत्तों के वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाने की योजना भी है मगर इसका असर जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। इससे लोगों में भय बना हुआ है।
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विश्व रेबीज दिवस पर सोमवार को रुद्रपुर सीएचसी में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। लोगों को रेबीज से बचाव और पशु के काटने के बाद बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई।
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