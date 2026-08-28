Deoria News: पुलिस मुठभेड़ में शातिर एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार

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एसपी अभिजित आर शंकर के मुताबिक, कोतवाली पुलिस को संदिग्धों के आने की सूचना मिली थी। इस पर बेलड़ाड मोड़ के पास चेकिंग शुरू की गई। इसी बीच बाइक पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रुकने का इशारा किया लेकिन दोनों ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और बरहज जाने वाले रास्ते पर भागने लगे। पुलिस टीम ने उनका पीछा शुरू किया। कुछ दूरी पर बाइक फिसल गई और दोनों सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद दोनों ने फिर भागने की कोशिश की।पुलिस का कहना है कि इसी दौरान एक आरोपी ने अपने पास मौजूद पिस्टल से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिसकर्मियों ने आड़ लेकर खुद को बचाया और जवाबी फायरिंग की। इसमें एक गोली आरोपी के बाएं पैर में लगी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। घायल आरोपी की पहचान कोतवाली क्षेत्र के देवरिया खास निवासी मनीष जायसवाल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, मनीष के खिलाफ चोरी और आर्म्स एक्ट समेत 12 से अधिक मामले दर्ज हैं।मुठभेड़ के दौरान दूसरा आरोपी मौका पाकर फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं। घटनास्थल से पुलिस ने आरोपियों की इस्तेमाल की गई बाइक, एक पिस्टल, तीन कारतूस, दो कारतूस के खोखे और अन्य सामान बरामद किया है। एसपी ने बताया कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।