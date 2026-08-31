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Deoria News: बेलपार रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण होने से जाम से मिलेगी निजात

Mon, 31 Aug 2026 12:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:32 AM IST
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Construction of an overbridge at the Belpar railway crossing will provide relief from traffic jams.
यहीं होना है ओवरब्रिज का निर्माण।
भाटपार रानी। कस्बे से बाहर स्थित बेलपार चौराहे पर रेलवे क्रॉसिंग संख्या 112-ए पर फ्लाईओवर बनने की घोषणा से लोगों में उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को मझौलीराज में आयोजित सभा के दौरान इसकी घोषणा की थी। रेलवे से फ्लाईओवर निर्माण के लिए पहले ही एनओसी मिल चुकी है। घोषणा के बाद रविवार को भी बेलपार रेलवे क्रॉसिंग पूरे दिन चर्चा में रही। बेलपार चौराहे से तीन प्रमुख सड़कें निकलती हैं। एक सड़क सलेमपुर की ओर जाती है, जिससे क्षेत्र के लोग देवरिया और गोरखपुर आते-जाते हैं। दूसरी सड़क रेलवे क्रॉसिंग पार कर भिंगारी बाजार, भोरे होते हुए बिहार के गोपालगंज जिले को जोड़ती है। तीसरी सड़क भाटपाररानी कस्बे से होकर लार, पिंडी और भागलपुर के रास्ते बलिया व बनारस तक जाती है। इस कारण क्रॉसिंग पर दिनभर वाहनों का आवागमन बना रहता है।
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ट्रेनों के आने पर रेलवे क्रॉसिंग बंद होते ही तीनों दिशाओं में वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। इससे लोगों को आए दिन घंटों जाम में फंसना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बसों को होती है।
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