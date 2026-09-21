Deoria News: हमले की शिकायत परिवाद के रूप में दर्ज

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गायघाट टोला रामपुर निवासी रामध्यान यादव का आरोप है कि 10 जून को राधेश्याम यादव, अजीत यादव, विशाल यादव, विवेक यादव, वकील यादव, बलजीत यादव और दो अज्ञात लोग मेड़ तोड़कर नई मेड़ बना रहे थे। विरोध करने पर कुदाल से हमला किया और घर तक दौड़ाया। विज्ञापन

आरोप है कि जाते समय मोबाइल व चार्जर ले गए। दोबारा खेत पर आने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अदालत का सहारा लिया। संवाद गायघाट टोला रामपुर निवासी रामध्यान यादव का आरोप है कि 10 जून को राधेश्याम यादव, अजीत यादव, विशाल यादव, विवेक यादव, वकील यादव, बलजीत यादव और दो अज्ञात लोग मेड़ तोड़कर नई मेड़ बना रहे थे। विरोध करने पर कुदाल से हमला किया और घर तक दौड़ाया।आरोप है कि जाते समय मोबाइल व चार्जर ले गए। दोबारा खेत पर आने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अदालत का सहारा लिया। संवाद

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देवरिया। मदनपुर थाना क्षेत्र के गायघाट टोला रामपुर में मेड़बंदी विवाद को लेकर हमला करने और मोबाइल चार्जर ले जाने की शिकायत अदालत ने परिवाद के रूप में दर्ज कर ली है। सिविल जज प्रवर खंड/एफटीसी-प्रथम/एसीजेएम प्रफुल्ल उपाध्याय की अदालत ने 25 सितंबर को बयान के लिए पत्रावली पेश करने का आदेश दिया है।