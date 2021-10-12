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गांव के हीरामन गुप्ता और मैनेजर गुप्ता के बीच जमीन पर गोबर रखने को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्ष भूमि पर अपना-अपना हिस्सा होने का दावा कर रहे हैं। इंस्पेक्टर बीबी राजभर ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची थी। अभी किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि तहरीर मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। संवाद

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खुखुंदू। बरवां उपाध्याय गांव में गोबर रखने को लेकर शुक्रवार भोर में दो पक्षों के बीच विवाद मारपीट हो गई। दोनों तरफ से धारदार हथियार चलने से पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया गया है।