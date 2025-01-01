Deoria News: सदर रेलवे स्टेशन पर गूंज रहे छठ के गीत

विज्ञापन

स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी देने के लिए होने वाली उद्घोषणा के बीच छठी मइया के पारंपरिक गीत बजाए जा रहे हैं। इनमें उग हे सूरज देव, भइल अरघिया के बेर... जैसे लोकप्रिय गीत शामिल हैं। गीतों की मधुर धुन स्टेशन पर यात्रियों का ध्यान आकर्षित कर रही है। खासकर छठ पर्व पर घर जाने वाले लोगों में इसे लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है।देवरिया से भटनी जा रहे अशोक ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर छठ के गीत सुनकर काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि पर्व का माहौल स्टेशन पर भी पहुंच गया है। देवरिया से गोरखपुर जा रहे अतुल ने कहा कि ट्रेनों की उद्घोषणा के बीच छठ के गीत सुनना एक अलग अनुभव है। यात्री रंजना देवी ने बताया कि स्टेशन पर इस तरह के पारंपरिक गीत बजने से ट्रेन की प्रतीक्षा के दौरान भी मन में श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के अधीक्षक संदीप भटनागर ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर छठ गीत बजाया जा रहा है।