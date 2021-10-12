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Deoria News: छठ घाटों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी, संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता

Mon, 16 Nov 2026 12:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 16 Nov 2026 12:36 AM IST
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Surveillance of Chhath ghats using drone cameras
देवरिया। छठ महापर्व को लेकर जिले के पूजा घाटों पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना और पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
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पुलिस विभाग की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि छठ पूजा घाटों पर ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। इससे घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
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पुलिस ने छठ महापर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, पर्व के दौरान घाटों और संवेदनशील स्थानों की निगरानी जारी रहेगी। सुरक्षा इंतजामों का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के पूजा-अर्चना करने के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।
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