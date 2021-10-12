Deoria News: छठ घाटों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी, संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता

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पुलिस विभाग की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि छठ पूजा घाटों पर ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। इससे घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।पुलिस ने छठ महापर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, पर्व के दौरान घाटों और संवेदनशील स्थानों की निगरानी जारी रहेगी। सुरक्षा इंतजामों का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के पूजा-अर्चना करने के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।