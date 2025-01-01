Deoria News: 20 हजार खर्च कर घाट तक बनाया अस्थायी रास्ता

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रविवार को श्रद्धालुओं ने 500 से अधिक पटरे और ठोकर लगाकर रास्ता बनाया। इसका खर्च परिजनों ने आपस में मिलकर उठाया। अस्थायी रास्ते की चर्चा कस्बे में हो रही है। एसडीएम प्रवीण कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। जानकारी कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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बरहज। भलुअनी कस्बे के आजाद नगर वार्ड की अनुसूचित जाति बस्ती स्थित छठ घाट तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पक्के रास्ते की सुविधा नहीं है। ऐसे में छठ पर्व पर व्रती महिलाओं की सहूलियत के लिए लोगों ने चंदा जुटाकर बांस-बल्ली और पटरे से करीब 60 मीटर लंबा अस्थायी रास्ता तैयार किया। इस पर करीब 20 हजार रुपये खर्च हुए।