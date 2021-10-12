Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Car collides with nilgai; two injured

Deoria News: कार नीलगाय से टकराई, दो घायल

Sun, 15 Nov 2026 12:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 15 Nov 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Car collides with nilgai; two injured
भटनी। नायरा पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार की देर रात सड़क पार कर रही नीलगाय कार से टकरा गई। कार सवार दो युवक घायल हो गए। कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। दुकानदारों ने एंबुलेंस से दोनों को अस्पताल भिजवाया। उनका इलाज देवरिया मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। भटनी क्षेत्र के पिपरा दीक्षित गांव निवासी हरिओम दीक्षित (30) और आकाश दीक्षित (28) पटीदारी में शनिवार को आयोजित ब्रह्मभोज के लिए खरीदारी करने गए थे। सामान घर पहुंचाकर दोनों लौट रहे थे।
विज्ञापन

पुल पार करने के बाद उनकी कार नायरा पेट्रोल पंप के पास नीलगाय कार से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि कार से नीलगाय टकरा जाने से दो युवक घायल हुए हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed