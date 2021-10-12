Deoria News: अवैध पटाखा बनाते पकड़े गए दोनों आरोपी भेजे गए जेल

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देसही देवरिया। महुआडीह थाना क्षेत्र के हेतिमपुर में मंगलवार की शाम अवैध तरीके से पटाखा निर्माण के ठिकाने पर छापे के दौरान पकड़े गए दो आरोपियों पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बुधवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिए गए। दोनों रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के नौतन हथियागढ़ गांव के रहने वाले हैं। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में दीपावली पर पटाखों की आपूर्ति करने की बात बताई। भुजौली गांव निवासी राजकिशोर सिंह का हेतिमपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मकान है। वह परिवार के साथ गांव में रहते हैं। मकान मालिक के अनुसार, करीब एक सप्ताह पहले नौतन हथियागढ़ निवासी हसनैन खान और अरमान खान उनके पास आए थे। दोनों ने परिवार में विवाद की बात कही और व्यवसाय कर जीवनयापन करने के लिए कमरा किराये पर मांगा। राजकिशोर ने विश्वास करके मकान के अंदर के दो कमरे किराये पर दे दिए। महुआडीह के एसओ अमित कुमार राय ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने दीपावली पर दुकानों में पटाखों की आपूर्ति कर लाभ कमाने की बात स्वीकार की है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद