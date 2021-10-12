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Deoria News: बोलेरो ने मारी टक्कर, एक की मौत

Tue, 03 Nov 2026 12:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 03 Nov 2026 12:27 AM IST
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Bolero hits [someone/something]; one dead
देवरिया। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के पुरैना में रामलीला देखने जा रहे तीन लोगों को एक तेज रफ्तार बोलरों ने ठोकर मार दी। तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को टक्कर मारने वाली बोलेरो से मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों घायलों में एक को मृत घोषित कर दिया। खुखुंदू थाना क्षेत्र के पतलापुर गांव निवासी रमाकांत यादव सोमवार की शाम अपने दो नातियों के साथ पैदल पुरैना गांव में रामलीला देखने जा रहे थे।
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तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उन सभी को टक्कर मार दी। हादसे में रामकांत यादव सहित अन्य दो बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्डिकल कॉलेज में इलाज के दौरान रमाकांत यादव (58) की मृत्यु हो गई।
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दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल दो बच्चों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बोलेरो चालक ने रमाकांत की मौत की बात सुनते हुए अपने वाहन को मेडिकल कॉलेज पार्किंग क्षेत्र में छोड़कर भाग गया। रमाकांत की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
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