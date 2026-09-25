Deoria News: कब्रिस्तान में मिला गांव प्रशासक का शव

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मोबाइल लोकेशन के आधार पर गांव के कब्रिस्तान में उनका शव मिला। शव के पास बिजली का तार टूटा हुआ पड़ा था।

शव और परिस्थितियों को देखकर आशंका जताई जा रही है टूटे तार की चपेट में आने से मौत हुई है। ग्राम पंचायत प्रशासक के परिवार में पत्नी गीता देवी तथा दो लड़के अनीश यादव

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बनकटा। अहिरौली बघेल गांव के प्रशासक राम एकबाल (59) की बृहस्पतिवार को मौत हो गई। वह बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी दुरुस्त कराने की बात कहकर सुबह घर से निकले थे। जब देर तक नहीं आए तो घरवालों ने खोजना शुरू किया।