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पुलिस ने शव की शिनाख्त कराकर शव को मोर्चरी में भिजवा दिया।कुशीनगर जिले के चौरा थाना क्षेत्र के कोइलसवा बुजुर्ग गांव के जनार्दन मद्धेशिया की ससुराल रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बरवा मीरछापर गांव में धनंजय मद्धेशिया के घर है। जनार्दन का आठ वर्षीय बेटा शिवा मद्धेशिया अपनी मां के साथ बरवा मीरछापर ननिहाल आया हुआ था।बरवा मीरछापर स्थित कंपोजिट विद्यालय में पड़ोस के बच्चों के साथ वह सोमवार को पढ़ने गया था। दोपहर बाद शिवा विद्यालय से अचानक लापता हो गया। हालांकि, उसका बैग विद्यालय में ही था।विद्यालय बंद होने के बाद शिवा वापस ननिहाल नहीं पहुंचा। परेशान घरवालों ने बच्चे की खोजबीन शुरू की मगर कहीं पता नहीं चला। मामा धनंजय ने पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर ली।मंगलवार की शाम करीब छह बजे गांव के तालाब में कुछ लोगों ने शिवा के शव को उतराया देखकर शोर मचाया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया।एसओ अश्वनी प्रधान ने बताया कि बरवा मीरछापर गांव में ननिहाल में आया शिवा गांव के विद्यालय में पढ़ने गया था। विद्यालय से लापता हो गया था। शिवा के मामा की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी।दूसरे दिन गांव के ही पास पोखरे में शव मिला। शिनाख्त कराने के बाद आवश्यक कार्रवाई कर शव को मोर्चरी में भिजवा दिया गया है।