विज्ञापन



सोनूघाट निवासी विजेंद्र कुमार यादव की बाइक चार नवंबर की शाम करीब छह बजे बरहज रोड स्थित देसी शराब की दुकान के पास से चोरी हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी बाइक का पता नहीं चला। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 27 नवंबर की रात प्राथमिकी दर्ज की। प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद

विज्ञापन

देवरिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सोनूघाट में देसी शराब की दुकान के पास से बाइक चोरी होने के मामले में पुलिस ने 23 दिन बाद अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।