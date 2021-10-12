Deoria News: सीसीटीवी की निगरानी में खड़ी बाइक चोरी

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सलेमपुर। कोतवाली क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में खड़ी गई बाइक चोर चुरा ले ए। पुलिस ने बाइक के चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह बाइक फल की दुकान के सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में खड़ी थी। संवाद