Deoria News: घर का ताला तोड़कर नकदी व जेवर चोरी

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देवरिया। सदर कोतवाली क्षेत्र को सोनदा इलाके में एक मकान का ताला तोड़कर नकदी और जेवर चोरी कर लिया गया। पीड़ित दिनेश कुमार पांडेय ने सदर कोतवाली प्रभारी को शिकायती पत्र देकर मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की है। इंस्पेक्टर शशिभूषण राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद