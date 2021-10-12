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Deoria News: घर का ताला तोड़कर नकदी व जेवर चोरी

Fri, 28 Aug 2026 12:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 28 Aug 2026 12:31 AM IST
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Cash and jewelry stolen after breaking into the house.
देवरिया। सदर कोतवाली क्षेत्र को सोनदा इलाके में एक मकान का ताला तोड़कर नकदी और जेवर चोरी कर लिया गया। पीड़ित दिनेश कुमार पांडेय ने सदर कोतवाली प्रभारी को शिकायती पत्र देकर मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की है। इंस्पेक्टर शशिभूषण राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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