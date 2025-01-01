फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   At many centers, there is a wait for an official in-charge, while at others, paddy procurement has not begun despite registration.

Deoria News: कई केंद्रों पर प्रभारी का इंतजार तो कहीं पंजीकरण के बाद भी धान की खरीद नहीं

Tue, 03 Nov 2026 12:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
At many centers, there is a wait for an official in-charge, while at others, paddy procurement has not begun despite registration.
देसही देवरिया के जंगलबेलवा चौराहा स्थित धान क्रय केंद्र :
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

देवरिया। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में सरकारी समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए जिले में क्रय केंद्र तो खोल दिए गए हैं, लेकिन अधिकांश केंद्रों पर अभी खरीद शुरू नहीं हो सकी है। कहीं केंद्रों पर प्रभारी की तैनाती नहीं हुई है तो कहीं संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद बारिश के कारण खरीद शुरू नहीं हो पाई है।
वहीं, किसानों को पंजीकरण कराने में भी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हुई बारिश से खेतों में पानी भरने और धान की फसल की कटाई प्रभावित होने से भी खरीद प्रक्रिया की रफ्तार धीमी है। तरकुलवा के 14 किसानों को मिला टोकन, खरीद का इंतजार : तरकुलवा। विकासखंड क्षेत्र में धान खरीद के लिए विपणन शाखा के दो, मंडी समिति के दो और पीसीएफ का एक सहित कुल पांच क्रय केंद्र बनाए गए हैं। विपणन शाखा के क्रय केंद्र पर सोमवार तक 14 किसानों का पंजीकरण कर टोकन वितरित किया गया, लेकिन खरीद शुरू नहीं हो सकी। केंद्र पर कांटा, बोरा, झरना और पावर डस्टर सहित सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं।
विज्ञापन

केंद्र प्रभारी जगदीश यादव ने बताया कि संजय कुमार मिश्र, शशि शाही, राजीव शाही, मार्कण्डेय सिंह और विजय राव सहित 14 किसानों का पंजीकरण कर टोकन दिया गया है। बेमौसम बारिश के कारण खरीद शुरू नहीं हो पाई है। अगले दो-तीन दिनों में खरीद शुरू होने की उम्मीद है। उधर, पीसीएफ क्रय केंद्र पर अभी कर्मचारी भी नहीं पहुंचे थे। भाटपार रानी के दोनों केंद्रों पर नहीं हुई प्रभारी की तैनाती : भाटपार रानी। तहसील क्षेत्र के भाटपार रानी और बनकटा ब्लॉक में एक-एक धान क्रय केंद्र बनाया गया है। सोमवार तक दोनों केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं हुई थी। भाटपार रानी ब्लॉक का केंद्र फुलवरिया चौराहे पर चनुकी रोड स्थित है, जबकि बनकटा ब्लॉक में हाट शाखा को क्रय केंद्र बनाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

दोनों जगह अभी प्रभारी की तैनाती नहीं हुई है। एसडीएम दीपराज सिंह ने बताया कि दोनों केंद्रों पर जल्द ही प्रभारी नियुक्त कर खरीद शुरू कराई जाएगी। उधर, किसानों का कहना है कि लगातार तीन दिन बारिश होने से निचले इलाकों के खेतों में पानी भरा है। ऊपरी क्षेत्रों में दो दिन से धूप निकलने पर कटाई शुरू हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed