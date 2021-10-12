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Deoria News: मेडिकल कॉलेज में 10 बेड की व्यवस्था

Sun, 08 Nov 2026 12:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 08 Nov 2026 12:49 AM IST
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Arrangement for 10 beds at the medical college
देवरिया। दिवाली और छठ पूजा के दौरान पटाखों से झुलसने, आग लगने और सड़क हादसों में घायल होने की आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज देवरिया में आपात स्थिति से निपटने के लिए 10 बेड का विशेष वार्ड आरक्षित किया गया है।
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इसके अलावा 30 बेड की इमरजेंसी में सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। सीएमएस डॉ. एचके मिश्र ने बताया कि त्योहार पर मेडिकल कॉलेज में दस बेड का वार्ड आरक्षित किया गया है। सीएमएस ने बताया कि इमरजेंसी के लिए चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।जीवनरक्षक दवाओं, इंजेक्शन, बर्न ड्रेसिंग सामग्री, ऑक्सीजन सिलिंडर, वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। संवाद
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