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शुक्रवार की शाम बस्ती जिले के महादेवा-मुंडेरवा मार्ग पर खड़े ट्रेलर से उनकी बाइक टकरा गई। हादसे में गोपालपुर गांव के हनुमान टोला निवासी आनंद चौरसिया (25) और आदित्य निषाद (17) की मौत हो गई। हादसे से गांव में मातम पसरा है।जानकारी के अनुसार, आनंद पुत्र सूर्यनाथ चौरसिया अपने गांव के आदित्य पुत्र रामनरेश निषाद के साथ बस्ती में रहने वाले एक मित्र से मिलने जा रहा था। लहरी गांव के पास सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने आनंद को मृत घोषित कर दिया, जबकि आदित्य ने देर रात उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आदित्य चार बहनों का इकलौता भाई था। उसकी मौत की खबर सुनकर मां आशा देवी बेहोश हो गईं। पिता रामनरेश मजदूरी कर परिवार चलाते हैं।आनंद तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। उसके पिता भी मजदूरी करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वह विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। दोनों परिवारों में चीख-पुकार मची है।