Deoria News: युवाओं को नशे से दूर रहने की दी सलाह

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स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मेरा युवा भारत, देवरिया की ओर से मेरा स्वास्थ्य मेरा गर्व कार्यक्रम के तहत रविवार को शिविर आयोजित हुआ। जिला युवा अधिकारी चंद्रभूषण चौबे ने कहा कि शिविर का उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और समय रहते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करना है। विज्ञापन

शिविर में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक मौजूद रहे। युवाओं से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और अपने साथियों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की अपील की गई। संवाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मेरा युवा भारत, देवरिया की ओर से मेरा स्वास्थ्य मेरा गर्व कार्यक्रम के तहत रविवार को शिविर आयोजित हुआ। जिला युवा अधिकारी चंद्रभूषण चौबे ने कहा कि शिविर का उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और समय रहते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करना है।शिविर में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक मौजूद रहे। युवाओं से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और अपने साथियों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की अपील की गई। संवाद

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देवरिया। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत सोमनाथ नगर स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में युवाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें युवाओं की स्वास्थ्य जांच कर चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। साथ ही, नशे से होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसान की जानकारी देकर जागरूक किया गया।