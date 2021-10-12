Deoria News: पिता की हत्या का आरोपी बेटा घर से दबोचा गया

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शनिवार को मां की तहरीर पर बेटे पर हत्या दर्ज कर पूछताछ की जा रही। बहोरवा निवासी रामअवतार राय (65) से शुक्रवार की शाम उनके छोटे बेटे सुनील उर्फ सत्तू (25) ने शराब पीने के लिए रुपये मांगे थे। पिता के मना करने पर उसने सिर पर डंडे से वार कर दिया।गंभीर रूप से घायल रामअवतार को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के समय पत्नी तपिया देवी साथ थीं। घर पर ताला लगा था। रात करीब 10 बजे पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच के बाद लौट गई।इसके बाद आरोपी घर पहुंचा और ताला तोड़कर अंदर घुस गया। वह कपड़े और अन्य सामान समेटकर भागने की तैयारी में था। इसी दौरान डॉग स्क्वायड और सुरौली पुलिस तपिया देवी को लेकर पहुंच गई।खोजी कुत्ता खेत से घर पहुंचा। टूटा ताला देखकर पुलिस को संदेह हुआ। आवाज देने पर दरवाजा नहीं खुला तो पुलिसकर्मी छत के रास्ते अंदर पहुंचे। तलाशी के दौरान एक कमरे में छिपे सुनील को पकड़ लिया गया।